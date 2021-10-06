ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Меркель подтвердила выполнение Москвой контрактов на поставку газа

16:22
  • среда
  • 06 октября 2021

Европейцы привыкли к низким ценам на энергоносители

Ангела Меркель подтвердила, что Москва выполняет все контракты на поставку энергоносителей. Заявление канцлера Германии прозвучало на фоне обсуждения в Евросоюзе цент на газ, которые в последние недели резко выросли.
"Канцлер кризисов": чем Меркель запомнится немцам и всему миру

"Россия выполняет все контракты на поставку энергоносителей", - цитирует Ангелу Меркель агентство Bloomberg.

Канцлер ФРГ отметила, что европейцы за последние годы привыкли к низким ценам на энергоносители. Сложившуюся сейчас ситуацию на энергорынке Европы обсудят участники саммита ЕС, который пройдет 21-22 октября. Испания и Франция выступили в предложением о реформе европейского энергорынка, которые также станут предметов обсуждения на форуме.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Газоперегонный узел
Газоперегонный узел
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.