Меркель подтвердила выполнение Москвой контрактов на поставку газа

Европейцы привыкли к низким ценам на энергоносители

Ангела Меркель подтвердила, что Москва выполняет все контракты на поставку энергоносителей. Заявление канцлера Германии прозвучало на фоне обсуждения в Евросоюзе цент на газ, которые в последние недели резко выросли.

"Россия выполняет все контракты на поставку энергоносителей", - цитирует Ангелу Меркель агентство Bloomberg.

Канцлер ФРГ отметила, что европейцы за последние годы привыкли к низким ценам на энергоносители. Сложившуюся сейчас ситуацию на энергорынке Европы обсудят участники саммита ЕС, который пройдет 21-22 октября. Испания и Франция выступили в предложением о реформе европейского энергорынка, которые также станут предметов обсуждения на форуме.

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