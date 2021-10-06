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Вучич решил просить помощи у Путина из-за подорожания газа

16:55
  • среда
  • 06 октября 2021

Президент Сербии назвал цены "ненормальными"

Лидеры Евросоюза обеспокоены грядущим энергетическим кризисом, заявил президент Сербии. Из-за высоких цен на газ Александр Вучич планирует просить помощи у президента России Владимира Путина.
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"Цена газа уже сегодня 1 900 долларов за 1000 кубических метров. Это ненормальные цены, их невозможно выдержать. Наша цена по-прежнему - 270 долларов", - сказал Вучич в Словении. Здесь проходит саммит ЕС - Западные Балканы с участием лидеров государств Европы и региона.

Сербский лидер сообщил, что 7 октября у него запланирована встреча с российским вице-премьером Юрием Борисовым. По словам Вучича, он собирается передать личное сообщение для Владимира путина с просьбой о помощи в этом вопросе, передает РИА Новости.

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