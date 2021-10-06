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Власти Москвы выделили на помощь бизнесу полмиллиарда рублей

17:38
  • среда
  • 06 октября 2021

Среди получателей – как успешные предприятия, так и начинающие компании

Московские власти выделили столичному бизнесу еще 500 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

"Одобрили московскому бизнесу еще 500 млн рублей в виде субсидий и грантов. Помогаем пережить пандемию, чтобы у людей была работа", - написал Собянин.

Мэр столицы отметил, что в 2021 году было одобрено почти 1,5 тысячи заявок на субсидии и гранты на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей. Предприниматели могут использовать эти средства для компенсации затраты на коммунальные услуги, погашения процентов по кредитам или покупку оборудования. В числе получателей как успешные предприятия, так и начинающие компании.

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