Власти Москвы выделили на помощь бизнесу полмиллиарда рублей

Среди получателей – как успешные предприятия, так и начинающие компании

Московские власти выделили столичному бизнесу еще 500 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

"Одобрили московскому бизнесу еще 500 млн рублей в виде субсидий и грантов. Помогаем пережить пандемию, чтобы у людей была работа", - написал Собянин.

Мэр столицы отметил, что в 2021 году было одобрено почти 1,5 тысячи заявок на субсидии и гранты на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей. Предприниматели могут использовать эти средства для компенсации затраты на коммунальные услуги, погашения процентов по кредитам или покупку оборудования. В числе получателей как успешные предприятия, так и начинающие компании.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram