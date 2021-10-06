Восемь российских дипломатов лишены аккредитации при НАТО

Причина – "враждебная деятельность" России

Размер миссии России в Североатлантическом альянсе решено сократить в два раза. НАТО лишает аккредитации восемь российских дипломатов, позиции еще двух будут сокращены. Как заявляют в альянсе, это реакция на предполагаемую враждебную деятельность Москвы, передает телеканал Sky News.

"Восемь дипломатов, которые, как считается, являются необъявленными сотрудниками разведки, попросят покинуть НАТО", - написала в твиттере журналист Sky News Дебора Хейнс.

Телеканал уточняет, что сейчас численность российского постпредства при НАТО в Брюсселе составляет 20 человек, она уменьшится до 10. Среди активности России, которую в НАТО называют враждебной, фигурируют, в частности, "убийства и шпионаж".

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