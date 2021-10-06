Сенатор от Адыгеи Олег Селезнев скончался от коронавируса

В Совфеде выразили соболезнования родным и близким Селезнева

Член Совета Федерации от Адыгеи Олег Селезнев скончался от последствий коронавирусной инфекции. Об этом в среду сообщил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

"К сожалению, это так, Олег Викторович скончался", - приводит его слова РИА Новости.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким Селезнева.

В России за минувшие сутки зарегистрировано более 25 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Скончались 929 человек, выздоровел 19841 заболевший.

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