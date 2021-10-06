Электронный переписной лист: чем помогут госуслуги и как получить подарки

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября

Более 100 миллионов россиян имеют свои личные кабинеты и учетные записи на портале gosuslugi.ru. Это значит, что у проведения переписи онлайн большие перспективы.

Что сделано для того, чтобы портал выдержал любые нагрузки и любой желающий мог заполнить на нем электронный переписной лист? Как переписаться за 20 минут и стоит ли дожидаться переписчика? Какие бонусы и подарки получат пионеры онлайн-переписи?

Об этом и многом другом рассказали 29 сентября на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" представители Росстата, Минцифры и Сбербанка. Впервые был продемонстрирован электронный переписной лист, который россияне смогут самостоятельно заполнить с 15 октября.

Главной новацией переписи стала возможность быстро, легко и безопасно переписать себя и своих близких на портале Госуслуг. Сделать это может каждый с 15 октября по 8 ноября. Достаточно иметь стандартную или подтвержденную учетную запись на Госуслугах (зарегистрироваться можно самостоятельно) и устройство с выходом в Интернет. Среднее время заполнения — 23 минуты.

"Это вдвое меньше, чем во время Пробной переписи 2018 года. Тогда мы впервые опробовали электронную форму переписного листа в нескольких регионах страны. На заполнение одной анкеты уходило 40 минут. Это стало причиной того, что многие пользователи, начав заполнять, так и не доходили до финиша. Нашей самой важной задачей стало собрать обратную связь от респондентов и учесть их замечания. Сейчас переписной лист стал значительно удобнее и понятнее. Даже если допустить ошибки, всплывающие подсказки помогут исправить их", — сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов.

Переписной лист адаптирован под любой экран — компьютера, планшета и даже смартфона, являющегося самым популярным устройством, с которого россияне заходят на портал Госуслуг. По статистике, мобильными телефонами пользуется 70%, а согласно отдельным данным — 80% тех, кто заходит на портал.

Скорость увеличена за счет всплывающих подсказок и автозаполнения части полей — некоторые данные, например, дата рождения, подтягиваются из профиля пользователя (участник переписи при желании может их изменить в анкете). Кроме того, автоматически проводится дополнительная кросс-проверка корректности заполнения листа, позволяющая избежать логических противоречий.

"На все вопросы, кроме одного, ответ можно выбрать из справочника или поставив галочку. Исключение — вопрос о национальности. По Конституции человек должен сам определить свою национальность, и здесь эта возможность реализована", — уточнил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Павел Смелов показал, как заполняется электронный переписной лист. Первая часть анкеты — общая информация о домохозяйстве: адрес, количество проживающих. "Если я не хочу указывать свое имя и фамилию или членов домохозяйства, могу этого не делать, а в соответствующем поле написать "муж", "жена" или другой вариант. При желании можно поправить и свой возраст в предзаполненном поле. Никаких подтверждений, указанных в анкете данных, не требуется", — сказал Смелов, пояснив, что система не пропускает смысловые и логические ошибки.

Он также продемонстрировал, что в вопросе об источниках дохода респондент может указать один или несколько предложенных вариантов. Однако в переписном листе нет вопроса о размерах доходов.

Частичное нагрузочное тестирование показало: система уверенно обрабатывает 150–200 запросов и 30 заполненных переписных листов в секунду. В сутки Росстат может получать через портал более 2,5 млн переписных листов.

Опросы показывают: больше половины россиян уже знают о предстоящей переписи и с интересом относятся к возможности пройти ее онлайн.

С 29 сентября в московском метро стартовала рекламная кампания. Пассажиры смогут узнать о переписи, а также о возможности пройти ее на портале Госуслуги. В начале октября начнется рекламная кампания и во многих других регионах страны. Росстат рассчитывает, что благодаря телерекламе о переписи узнает большинство живущих в стране.

В качестве благодарности всем пионерам и первопроходцам, которые пройдут опрос при помощи новых технологий, Росстат и партнеры ВПН разработали систему подарков.

"В 2020 году мы подписали соглашение с Росстатом, а в 2021 году расширили его. Одним из итогов нашего сотрудничества стала подарки от компаний группы Сбер для участников онлайн-переписи. После того, как человек заполнит переписной лист, он получит цифровой код. Чтобы воспользоваться предложениями, нужно ввести полученный цифровой код на сайте Сбера и войти по Сбер ID. Это, например, подписка на онлайн-кинотеатр, скидки на такси или сервисы доставки еды – полный перечень гораздо длиннее. Важно отметить, что подарки можно получить и в отделении банка", — рассказал вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором ПАО Сбербанк Михаил Чачин.

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