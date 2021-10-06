Путин: предложение по газу на бирже можно поднять

Это поможет сбить спекулятивный ажиотаж в Европе

Объемы предложения газа на бирже можно увеличить, чтобы сбить спекулятивный спрос. Однако сделать это надо не на споте в Европе, а в Санкт-Петербурге, считает президент России Владимир Путин.

"Вы предложили увеличить предложение на рынке, на бирже чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать. Но, конечно, нужно это делать не на споте в Европе, а на бирже в Санкт-Петербурге" - сказал Путин на совещании по развитию энергетики, комментируя инициативу вице-премьера Александра Новака.

Глава государства также поручил Минэнерго обеспечить соблюдение обязательств "Газпрома" по транзиту российского газа через территорию Украины. По словам Путина, это необходимо сделать – невзирая на сложности в российско-украинских отношениях, а также на то, что газовому концерну выгоднее поставлять голубое топливо по новым маршрутам, передает "Интерфакс".

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