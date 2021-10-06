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Мощный оползень в Сочи попал на видео

22:34
  • среда
  • 06 октября 2021

Последствия стихии устраняют

В Сочи ликвидируют последствия оползня, который сошёл на элитный коттеджный посёлок. Виной всему проливные дожди. Серьёзные повреждения получили 22 здания. Поток был такой силы, что некоторые дома съехали со своих фундаментов.

Спасатели помогают вывезти имущество жителей. Из-за опасности новых обвалов грунта людям пока не разрешают вернуться в посёлок. Они эвакуированы в пункт временного размещения. Из-за оползней также образовались разломы на трёх участках федеральной трассы Джубга - Сочи. Там организовано реверсивное движение.

Подробнее – в репортаже Дмитрия Гусева

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