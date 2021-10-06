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Мишустин встретился с призерами студенческого чемпионата по программированию

22:39
  • среда
  • 06 октября 2021

Россияне завоевали три золотые медали

Россия предлагает учредить новую лигу - Международную федерацию спортивного программирования. Таким планами в среду поделился Михаил Мишустин с Уильямом Паучером - президентом фонда Студенческого командного чемпионата мира по программированию.

Финал этого престижного турнира, в котором приняли участие 100 с лишним команд из 42 стран, завершился в эти дни в Москве. Сборная России триумфально взяла Кубок и три золотых медали из четырех, сообщает "ТВ Центр".

По словам Михаила Мишустина, чемпионат дает возможность талантливой молодежи во всём мире развиваться, проявлять интерес к поиску нестандартных решений. В свою очередь Ульям Паучер отметил высочайший уровень организации турнира в российской столице и заявил, что готов поддержать все идеи, которые зажигают огонь в сердцах и душах людей.

В среду российских финалистов Международного студенческого чемпионата мира по программированию пригласили в Координационный центр правительства России. Речь шла о цифровой трансформации в экономике - данное направление находится в перечне национальных целей развития страны.

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Михаил Мишустин встретился с финалистами Международного студенческого чемпионата мира по программированию
Михаил Мишустин встретился с финалистами Международного студенческого чемпионата мира по программированию
Михаил Мишустин встретился с финалистами Международного студенческого чемпионата мира по программированию
Михаил Мишустин встретился с финалистами Международного студенческого чемпионата мира по программированию
Михаил Мишустин и Уильям Паучер
Михаил Мишустин и Уильям Паучер
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