В НАТО подтвердили информацию о высылке российских дипломатов

Миссия сокращена до 10 сотрудников

Восемь российских дипломатов должны покинуть Брюссель до конца месяца. Информацию о сокращении российского представительства при НАТО подтвердили в альянсе.

"Мы можем подтвердить, что НАТО приняла решение сократить число дипломатических аккредитаций, которые Российская Федерация может иметь при НАТО, до 10. Мы можем подтвердить, что мы лишили аккредитации восемь членов российской миссии", - заявили в пресс-службе альянса.

В НАТО утверждают, что лишенные аккредитации сотрудники российской миссии якобы являются офицерами российской разведки. А политика альянса в отношении Москвы, как говорится в заявлении пресс-службы, остается прежней: "сдерживание и оборона в ответ на агрессивные действия России", передает ТАСС.

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