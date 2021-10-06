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В НАТО подтвердили информацию о высылке российских дипломатов

20:26
  • среда
  • 06 октября 2021

Миссия сокращена до 10 сотрудников

Восемь российских дипломатов должны покинуть Брюссель до конца месяца. Информацию о сокращении российского представительства при НАТО подтвердили в альянсе.
Восемь российских дипломатов лишены аккредитации при НАТО

"Мы можем подтвердить, что НАТО приняла решение сократить число дипломатических аккредитаций, которые Российская Федерация может иметь при НАТО, до 10. Мы можем подтвердить, что мы лишили аккредитации восемь членов российской миссии", - заявили в пресс-службе альянса.

В НАТО утверждают, что лишенные аккредитации сотрудники российской миссии якобы являются офицерами российской разведки. А политика альянса в отношении Москвы, как говорится в заявлении пресс-службы, остается прежней: "сдерживание и оборона в ответ на агрессивные действия России", передает ТАСС.

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