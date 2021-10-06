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Зеленский выдвинул условие для встречи с Путиным

20:57
  • среда
  • 06 октября 2021

Киев ждет освобождения "оккупированных территорий"

В администрации президента Украины заявили об условии, на котором Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Из отношений Киева и Москвы должны исчезнуть вопросы "оккупации Россией части украинских территорий".
Зеленский снова высказался о встрече с Путиным

"А уже после этого переговоры могут дойти и до других пунктов, как восстановление дипломатических отношений, транспортного сообщения", — заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров агентству УНИАН.

Зеленский неоднократно заявлял, что ему необходимо встретиться с Путиным тет-а-тет – заверяя, что такая встреча поможет решить многие вопросы. В Кремле, в свою очередь, предложили украинскому лидеру приехать в Москву, если общение с президентом России столь необходимо.

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