Кабмин направил 11,6 миллиарда рублей на развитие туризма

Средства выделены из резервного фонда правительства

Корпорация "Туризм.РФ" получит около 11,6 миллиарда рублей. Средства на развитие туристической инфраструктуры выделило правительство России из резервного фонда.

"Выделить Минстрою России в 2021 году в целях предоставления бюджетных инвестиций акционерному обществу "Корпорация Туризм.РФ" в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" 11,58 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ", - сказано в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

Как сообщалось ранее, общее финансирование федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" до 2024 года включительно превысит 750 миллиардов рублей. При этом большая часть среств - 585 миллиардов - поступят из внебюджетных источников. В числе мер господдержки, в частности, гранты для малого бизнеса, прямое направление бюджетных средств на подведение дорог и сетей.

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