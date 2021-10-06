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Кабмин направил 11,6 миллиарда рублей на развитие туризма

21:17
  • среда
  • 06 октября 2021

Средства выделены из резервного фонда правительства

Корпорация "Туризм.РФ" получит около 11,6 миллиарда рублей. Средства на развитие туристической инфраструктуры выделило правительство России из резервного фонда.
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"Выделить Минстрою России в 2021 году в целях предоставления бюджетных инвестиций акционерному обществу "Корпорация Туризм.РФ" в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" 11,58 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ", - сказано в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

Как сообщалось ранее, общее финансирование федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" до 2024 года включительно превысит 750 миллиардов рублей. При этом большая часть среств - 585 миллиардов - поступят из внебюджетных источников. В числе мер господдержки, в частности, гранты для малого бизнеса, прямое направление бюджетных средств на подведение дорог и сетей.

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