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Блогеру Хованскому продлили арест

21:59
  • среда
  • 06 октября 2021

Блогера задержали в начале июня

Блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма, продлили на месяц арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
"Не имеет оправдания": блогер Хованский извинился за песню про "Норд-Ост"

"Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского сроком по 8 ноября", - говорится в сообщении.

Блогера задержали в Петербурге в начале июня. Было возбуждено дело по статье об оправдании терроризма. Поводом стало исполнение песни о теракте в театральном центре на Дубровке в Москве.

Уже оказавшись под стражей, Хованский извинился за песню. По его словам, то, что он спел, "ужасная ошибка, отвратительно и не имеет оправдания".

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Блогер Юрий Хованский
Блогер Юрий Хованский
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