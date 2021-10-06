Блогеру Хованскому продлили арест

Блогера задержали в начале июня

Блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма, продлили на месяц арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

"Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского сроком по 8 ноября", - говорится в сообщении.

Блогера задержали в Петербурге в начале июня. Было возбуждено дело по статье об оправдании терроризма. Поводом стало исполнение песни о теракте в театральном центре на Дубровке в Москве.

Уже оказавшись под стражей, Хованский извинился за песню. По его словам, то, что он спел, "ужасная ошибка, отвратительно и не имеет оправдания".

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