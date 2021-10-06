Отказавшихся поддержать отставку спикера Рады вызвали на ковер к Зеленскому

Депутатам объясняют, как надо вести себя в парламенте

Депутатов Верховной рады Украины, отказавшихся голосовать за отставку спикера парламента, вызывают в офис президента. Там им объясняют правильную линию поведения. Об этом рассказал сам Дмитрий Разумковский, которго на два дня отстранили от обязанностей председателя Рады.

"Я плохо отношусь к тому, что депутатов, которые не хотят голосовать за мою отставку, сегодня вызывают в те или иные здания, к примеру, на Банковую, и начинают им рассказывать, как и что надо делать в парламенте... Это нормально? Мы с такими принципами шли, с такими подходами?", - заявил Разумков в эфире телеканала "Украина 24".

Рада рассмотрит вопрос об отставке Разумкова 7 октября. Глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что после отставки Разумков – также избранный в парламент от партии "Слуга народа" - может лишиться мандата депутата.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram