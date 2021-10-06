ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Отказавшихся поддержать отставку спикера Рады вызвали на ковер к Зеленскому

21:54
  • среда
  • 06 октября 2021

Депутатам объясняют, как надо вести себя в парламенте

Депутатов Верховной рады Украины, отказавшихся голосовать за отставку спикера парламента, вызывают в офис президента. Там им объясняют правильную линию поведения. Об этом рассказал сам Дмитрий Разумковский, которго на два дня отстранили от обязанностей председателя Рады.
Рада потребовала ввести санкции против Зеленского из-за его офшорных счетов

"Я плохо отношусь к тому, что депутатов, которые не хотят голосовать за мою отставку, сегодня вызывают в те или иные здания, к примеру, на Банковую, и начинают им рассказывать, как и что надо делать в парламенте... Это нормально? Мы с такими принципами шли, с такими подходами?", - заявил Разумков в эфире телеканала "Украина 24".

Рада рассмотрит вопрос об отставке Разумкова 7 октября. Глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что после отставки Разумков – также избранный в парламент от партии "Слуга народа" - может лишиться мандата депутата.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский в Верховной Раде Украины
Владимир Зеленский в Верховной Раде Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.