Полиция задержала устроившего стрельбу в техасской школе ученика

Подозреваемый не оказал сопротивления при задержании

Полиция американского города Арлингтон, штат Техас, объявила о задержании подозреваемого в стрельбе в школе. Это 18-летний ученик Тимоти Симпкинс, он скрылся с места преступления на автомобиле.

"Подозреваемый взят под стражу без происшествий. Ему предъявлены обвинения в вооруженном нападении с отягчающими обстоятельствами", - приводит сообщение полиции Арлингтона РИА Новости.

По данным стражей порядка, стрельбу спровоцировала драка между учениками. В результате пострадали четыре человека.

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