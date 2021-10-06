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Полиция задержала устроившего стрельбу в техасской школе ученика

22:10
  • среда
  • 06 октября 2021

Подозреваемый не оказал сопротивления при задержании

Полиция американского города Арлингтон, штат Техас, объявила о задержании подозреваемого в стрельбе в школе. Это 18-летний ученик Тимоти Симпкинс, он скрылся с места преступления на автомобиле.
Полиция Техаса выяснила причину стрельбы в школе Арлингтона

"Подозреваемый взят под стражу без происшествий. Ему предъявлены обвинения в вооруженном нападении с отягчающими обстоятельствами", - приводит сообщение полиции Арлингтона РИА Новости.

По данным стражей порядка, стрельбу спровоцировала драка между учениками. В результате пострадали четыре человека.

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