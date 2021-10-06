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"Стену плача" открыли в Бабьем Яре президенты Израиля, Германии и Украины

22:25
  • среда
  • 06 октября 2021

Длина мемориала – 40 метров

Президенты Израиля, Германии и Украины открыли в Бабьем Яре мемориал "Кристальная стена плача". Здесь 80 лет назад нацисты и украинские коллаборационисты расстреляли более 100 тысяч евреев, цыган и советских военнопленных. Автор мемориала - всемирно известная художница-концептуалистка Марина Абрамович.
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На церемонии в Бабьем Яре собрались деятели еврейских организаций, выжившие в годы Холокоста, а также заслужившие звание Праведников народов мира за спасение евреев вво время войны украинцы.

"Кристальную стену плача" открыли президенты Украины Владимир Зеленский, Израиля - Ицхак Герцог, Германии - Франк-Вальтер Штайнмайер. Кристальная стена, длина которой достигает 40 м, а высота - 3 м, сделана из украинского антрацита и кристаллов кварца из Бразилии, передает ТАСС.

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