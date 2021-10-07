"Не ведают, что творят": Зеленского и его команду обвинили в безрассудстве

На любое не понравившееся им действие они отвечают силой, сообщил эксперт Ростислав Ищенко

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили газовые проблемы Киева и политику президента Украины Владимира Зеленского. На Украине всё чаще звучат заявления о том, что Киев проиграл в газовой войне, которую сам и развязал. Хватит ли стране топлива на предстоящую зиму? Чем могут помочь западные партнёры? И как скажутся проблемы на внутриукраинской политической борьбе? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил обозреватель международного информагентства "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

"Не думаю, что Зеленский посадит олигархов по тюрьмам. Возможности у них примерно одинаковые. У олигархов почти вся информационная сфера в руках, очень много денег. А Зеленский, кроме парламента, который он подминает под себя, подмял под себя почти все ветви власти. Самое главное – он и его команда абсолютно безбашенные, они не ведают, что творят. На любое не понравившееся им действие отвечают силовым методом. Внутри страны нет людей, которые могли бы воспротивиться этому. И они так пытаются действовать на мировой арене. Подручные Зеленского рассказывали, как он нагло вел переговоры в США", - сказал эксперт.

Полный комментарий Ищенко смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram