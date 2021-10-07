МИД отреагировал на высылку НАТО российских дипломатов

Восемь человек были лишены аккредитации

Как стало известно в среду, восемь российских дипломатов были лишены аккредитации при НАТО, позиции еще двух сотрудников были сокращены. Таким образом, постоянное представительство России при альянсе в Брюсселе уменьшено с 20 до 10 человек.

Ситуацию прокомментировал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Вчера еще руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия - НАТО, направить в Брюссель посла. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем", - приводит комментарий дипломата газета "Коммерсант".

В НАТО прежде сообщили, что лишенные аккредитации сотрудники российской миссии якобы являются офицерами российской разведки. В пресс-службе альянса добавили, что политика в отношении Москвы остается прежней: "сдерживание и оборона в ответ на агрессивные действия".

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