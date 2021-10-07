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В Британии падение цен на газ связали с заявлениями Путина

07:44
  • четверг
  • 07 октября 2021

В среду был зафиксирован очередной исторический максимум

Цены на газ на мировом рынке в среду стали заметно снижаться после заявлений президента России Владимира Путина, обратила внимание британская газета Financial Times.
Путин: предложение по газу на бирже можно поднять

Уточняется, что сказанные главой государства слова касались готовности Москвы помочь стабилизировать растущие мировые цены на энергоносители. После этих высказываний цены на газ резко развернулись вниз.

Так, на бирже ICE на закрытии торгов цена на газ опустилась ниже 1250 долларов за тысячу кубометров. Это в 1,5 раза ниже достигнутого в среду же исторического максимума в 1920 долларов.

Эксперты при этом называют Британию одной из наиболее пострадавших из-за роста цен на газ.

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