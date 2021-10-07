Жертвами землетрясения в Пакистане стали как минимум 20 человек

Пострадали более 300

В результате землетрясения на юге Пакистана не менее 20 человек, пострадали более 300, пишет газета Dawn со ссылкой на местные власти.

Ранее поступали данные о 15 погибших.

Уточняется, что подземные толчки ощущались в Кветте, Сибби, Пишине, Чамане и ряде других городов провинции Белуджистан.

В настоящее время идет оценка ущерба. Уже известно, что разрушены административные здания провинции.

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,7 располагался в 102 километрах к северо-востоку от города Кветта. Очаг залегал на глубине 10 км.

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