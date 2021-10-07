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Россияне рассказали, когда им лучше всего работается

08:11
  • четверг
  • 07 октября 2021

Лето оказалось не самым продуктивным периодом

Согласно результатам опроса сервиса Superjob, на который ссылается ТАСС, лучше всего россиянам работается зимой. Так ответили 22% респондентов.
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"Весной и осенью чувствуют прилив рабочей энергии по 15% респондентов. Лето - наименее продуктивный сезон: только 13% сообщили, что теплые дни способствуют их работе", - сказано в исследовании.

При этом 35% участников опроса затруднились оценить свою продуктивность в разное время года.

Отмечено, что больше всего среди тех, кто отлично работает зимой, респондентов в возрасте от 35 до 44 лет и опрошенных с доходом свыше 80 тысяч рублей (по 25%). При этом весна чаще вдохновляет женщин (16%), лето - мужчин (15%).

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