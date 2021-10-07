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Представлен рейтинг крупнейших компаний России

08:03
  • четверг
  • 07 октября 2021

По объему реализации продукции

По итогам 2020 года лидером среди крупнейших российских компаний по объему реализации продукции стал "Газпром". Данные приводятся в рейтинге RAEX-600, который публикует "Коммерсант".
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Показатель "Газпрома" составил 6,069 триллиона рублей с темпом роста -19,6%.

Вторую строчку занял "Лукойл" - 5,195 триллиона с темпом роста -29,9%. Замыкает тройку "Роснефть" (4,997 триллиона, -35,4%).

Также в пятерку попали Сбербанк и ОАО "РЖД". Далее в списке идут X5 Retail Group, "Ростех", "Магнит", ВТБ и "Росатом".

Совокупная выручка всех включенных в рейтинг компаний составила 90,2 триллиона рублей.

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Офис компании "Газпром"
Офис компании "Газпром"
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