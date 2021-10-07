Представлен рейтинг крупнейших компаний России

По объему реализации продукции
По итогам 2020 года лидером среди крупнейших российских компаний по объему реализации продукции стал "Газпром". Данные приводятся в рейтинге RAEX-600, который публикует "Коммерсант".
Показатель "Газпрома" составил 6,069 триллиона рублей с темпом роста -19,6%.
Вторую строчку занял "Лукойл" - 5,195 триллиона с темпом роста -29,9%. Замыкает тройку "Роснефть" (4,997 триллиона, -35,4%).
Также в пятерку попали Сбербанк и ОАО "РЖД". Далее в списке идут X5 Retail Group, "Ростех", "Магнит", ВТБ и "Росатом".
Совокупная выручка всех включенных в рейтинг компаний составила 90,2 триллиона рублей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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