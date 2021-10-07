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Владимиру Путину исполнилось 69 лет

08:17
  • четверг
  • 07 октября 2021

Глава государства планирует работать в этот день

В четверг, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполняется 69 лет. Будущий глава государства родился 7 октября 1952 года в Ленинграде.
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Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в свой день рождения Владимир Путин будет работать — он часто проводит рабочие мероприятия в свой личный праздник.

При этом Песков указал, что сейчас у Путина "уже нет такой особой самоизоляции", на которую российский лидер уходил в середине сентября. Поэтому вечером российский лидер "как-то с родными и близкими обязательно отметит, так бывает чаще всего".

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