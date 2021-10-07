В Дагестане сотни людей остались без света после мощных ливней

Ремонтные бригады не могут добраться к местам аварий на ЛЭП из-за размытых дорог

В Дагестане в результате затяжной непогоды без энергоснабжения остаются пять горных посёлков, в которых проживают 280 человек. Из-за ливней повреждены более 20 километров ЛЭП, при этом ремонтные бригады не могут добраться к местам аварий из-за размытых дорог.

Восстановительные работы ведут круглосуточно. Мощные дожди в республике продолжаются уже несколько дней. По прогнозам, в ближайшее время не прекратятся. Во всех районах дежурят мобильные бригады ремонтников на случай новых отключений энергии. В Махачкале вода - на улицах и в подвалах жилых домов. Спасатели с помощью спецтехники освобождают подтопленные участки, коммунальщики организовали стихийную переправу для пешеходов.

Дожди спровоцировали обрушение части крепостной стены XIX века. Это произошло прямо на глазах у туристов, которые в тот момент осматривали достопримечательность. Сообщается, что никто не пострадал. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

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