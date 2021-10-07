В Москву пришли первые заморозки

В предстоящие четыре ночи также прогнозируются отрицательные температуры

В Москве в ночь на четверг, 7 октября, и утром этого дня были зафиксированы первые в текущем сезоне заморозки. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

Как уточнил синоптик, на базовой столичной метеостанции ВДНХ термометр показал в 07:00 минимальное температурное значение — 0,4 градуса ниже нуля. Тишковец подчеркнул, что "это не окончательная цифра".

В Московской области самую низкую температуру зарегистрировали в Серебряных Прудах — 5,2 градуса ниже нуля.

Тишковец предупредил, что в предстоящие четыре ночи в Москве в условиях антициклональной малооблачной погоды также прогнозируются заморозки, сообщает РИА Новости.

Между тем в Москве сохраняется высокое атмосферное давление, 6 октября был установлен пятый рекорд подряд.

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