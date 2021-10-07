ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москву пришли первые заморозки

08:38
  • четверг
  • 07 октября 2021

В предстоящие четыре ночи также прогнозируются отрицательные температуры

В Москве в ночь на четверг, 7 октября, и утром этого дня были зафиксированы первые в текущем сезоне заморозки. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
В Гидрометцентре рассказали, какая зима ожидает россиян

Как уточнил синоптик, на базовой столичной метеостанции ВДНХ термометр показал в 07:00 минимальное температурное значение — 0,4 градуса ниже нуля. Тишковец подчеркнул, что "это не окончательная цифра".

В Московской области самую низкую температуру зарегистрировали в Серебряных Прудах — 5,2 градуса ниже нуля.

Тишковец предупредил, что в предстоящие четыре ночи в Москве в условиях антициклональной малооблачной погоды также прогнозируются заморозки, сообщает РИА Новости.

Между тем в Москве сохраняется высокое атмосферное давление, 6 октября был установлен пятый рекорд подряд.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Заморозки
Заморозки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.