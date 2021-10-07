ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Штамм "дельта" может остаться доминирующим

08:39
  • четверг
  • 07 октября 2021

Эксперты полагают, что он перестанет эволюционировать

Ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации США Евгений Кунин сообщил в беседе с журналистами, что штамм коронавируса "дельта" может остаться в популяции, перестав эволюционировать.
Дельта-штамм коронавируса за неделю расширил свою географию

"Если представить себе горный ландшафт, который отражает патогенность вирусов, можно себе представить, что он заполз на некое плато, и чтобы подняться дальше, нужно пересечь долины, чего может не произойти вообще", - приводит слова эксперта ТАСС.

Как объяснил ученый, чем успешнее вирус адаптировался к сложившимся условиям, тем сложнее ему эволюционировать. Усложняет для него процесс и активно распространяющаяся в мире вакцинация.

В настоящее время ученые изучают вариант вируса, пробивающий иммунную защиту. Анализ ведут с помощью компьютерного моделирования.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.