Штамм "дельта" может остаться доминирующим

Эксперты полагают, что он перестанет эволюционировать

Ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации США Евгений Кунин сообщил в беседе с журналистами, что штамм коронавируса "дельта" может остаться в популяции, перестав эволюционировать.

"Если представить себе горный ландшафт, который отражает патогенность вирусов, можно себе представить, что он заполз на некое плато, и чтобы подняться дальше, нужно пересечь долины, чего может не произойти вообще", - приводит слова эксперта ТАСС.

Как объяснил ученый, чем успешнее вирус адаптировался к сложившимся условиям, тем сложнее ему эволюционировать. Усложняет для него процесс и активно распространяющаяся в мире вакцинация.

В настоящее время ученые изучают вариант вируса, пробивающий иммунную защиту. Анализ ведут с помощью компьютерного моделирования.

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