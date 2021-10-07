Штамм "дельта" может остаться доминирующим

Эксперты полагают, что он перестанет эволюционировать
Ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации США Евгений Кунин сообщил в беседе с журналистами, что штамм коронавируса "дельта" может остаться в популяции, перестав эволюционировать.
"Если представить себе горный ландшафт, который отражает патогенность вирусов, можно себе представить, что он заполз на некое плато, и чтобы подняться дальше, нужно пересечь долины, чего может не произойти вообще", - приводит слова эксперта ТАСС.
Как объяснил ученый, чем успешнее вирус адаптировался к сложившимся условиям, тем сложнее ему эволюционировать. Усложняет для него процесс и активно распространяющаяся в мире вакцинация.
В настоящее время ученые изучают вариант вируса, пробивающий иммунную защиту. Анализ ведут с помощью компьютерного моделирования.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram