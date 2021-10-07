Ракова: почти 4 млн москвичей перешли на электронные медкарты

Число пользователей сервиса за год выросло вдвое

Электронная медицинская карта (ЭМК) продолжает набирать популярность, доступ к ней получили уже почти 4 млн москвичей. Об этом в четверг, 7 октября, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как уточнила заммэра, возможность просматривать сведения в своей электронной медицинской карте на портале mos.ru и в мобильном приложении появилась у жителей Москвы в 2020 году. Благодаря ЭМК все медицинские сведения о здоровье пациента не потеряются и будут всегда под рукой.

Количество открытых электронных медкарт увеличилось в два раза: если в 2020 году жители получили доступ к 2 млн ЭМК, за девять месяцев этого года — еще к 2 млн. Всего с момента запуска москвичи воспользовались сервисом более 45 млн раз.

Всем горожанам с полной учетной записью на портале mos.ru доступ к электронной медицинской карте в апреле 2021 года был открыт автоматически. Если в личном кабинете пользователя были верифицированы сведения о несовершеннолетних детях, то родители и опекуны стали видеть эти данные автоматически.

Пользователям со стандартной учетной записью на портале mos.ru для получения доступа к своей медкарте или медкарте несовершеннолетнего ребенка необходимо оформить запрос и дождаться, когда личные данные пройдут проверку. Доступ к электронной медицинской карте предоставляется в течение пяти рабочих дней, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Анастасия Ракова рассказала, что информация об обращениях детей к медицинским работникам в столичных школах и детских садах теперь хранится в электронном виде. Все данные, созданные работником медблока в ЕМИАС, будут доступны как врачам поликлиник, так и родителям в электронной медкарте.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram