При взрыве в религиозной школе в Афганистане погибли семь человек

Взорвалась ручная граната

В провинции Хост на востоке Афганистана произошел взрыв в религиозной школе. Погибли семь человек, пострадали более 15, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Прежде поступала информация об одном погибшем и 17 пострадавших.

Как сообщают в министерстве внутренних дел временного правительства Афганистана, взорвалась ручная граната. Дополнительные подробности уточняются.

Ранее взрыв произошел около мечети Идгах в Кабуле. Погибли 12 человек. После инцидента были задержаны трое. Ответственность на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка ИГ.

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