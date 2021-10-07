Пассажиропоток в метро Москвы восстановился более чем на 80%

Российская столица опережает метрополитены Парижа, Берлина, Пекина и Стамбула

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил в беседе с "Интерфаксом", что пассажиропоток в столичном метро восстановился на 83% от зафиксированных до пандемии COVID-19 значений.

"Несмотря на мировую тенденцию по медленному возвращению в метро, автобусы и трамваи, большинство людей в Москве доверяют городскому транспорту, потому что он безопасен", - заметил замглавы города.

По словам Ликсутова, по восстановлению количества поездок российская столица опережает метрополитены Парижа, Берлина, Пекина и Стамбула. Впереди лишь Гонконг и Шэньчжэнь.

"Мэр Москвы уделяет особое внимание тому, чтобы каждая поездка была безопасна. Поэтому мы продолжаем принимать все меры по дезинфекции", - добавил заместитель градоначальника.

Он уточнил при этом, что особенно активно пассажиры возвращаются на станции около бизнес-центров. Это "Белорусская", "Маяковская" и "Дмитровская".

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