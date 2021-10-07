Москвичам пообещали погожий четверг

Температурным фон на 3-4 градуса выше климатической нормы

Как рассказал в беседе с РИА "Новости" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в четверг в Москве ожидается переменная облачность без осадков и очень высокое атмосферное давление.

"Сегодня характер метеоусловий в столичном регионе существенно не изменится, день обещает быть погожим и относительно теплым с температурным фоном на 3-4 градуса выше положенной климатической нормы октября", - сказал метеоролог.

Температура воздуха в столице составит плюс 11-13 градусов, по области - плюс 9-14. Ветер обещают слабый юго-восточный - 1-6 метров в секунду.

Вместе с тем атмосферное составит 768 миллиметров ртутного столба.

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