Чичиков и Бендер: россияне сравнили своих начальников с литературными героями

Почти каждый пятый сравнил рабочую атмосферу со сказкой "Алиса в Стране чудес"

Начальники 16% россиян похожи, по их мнению, на Павла Ивановича Чичикова — известного махинатора из романа Николая Васильевича Гоголя "Мертвые души". Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру" и книжного сервиса "ЛитРес".

Сравнившие своих шефов с Чичиковым заявили, что главными качествами этого героя являются расчетливость (36%), жадность (34%) и способность к манипуляции (34%).

Еще 15% респондентов полагают, что их начальники схожи с Остапом Бендером из романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова "12 стульев" и "Золотой теленок". Основными характеристиками этого персонажа называли расчетливость (39%), манипуляторство (32%) и авантюризм (30%).

Замыкает тройку сыщик из произведений Артура Конан Дойла Шерлок Холмс. В 54% случаев его считают умным, в 44% — справедливым, в 22% — расчетливым.

Кроме того, участники опроса сравнивали своих начальников с Безумным Шляпником из "Алисы в Стране чудес", Большим Братом из "1984" Оруэлла, доном Корлеоне из "Крестного отца", Мирандой Пристли из "Дьявол носит Прада", Волан-де-Мортом или профессором Дамблдором из "Гарри Поттера", Обломовым из одноименного романа Гончарова.

Практически половина (48%) опрошенных признались, что им нравится типаж своих руководителей. При этом начальником мечты 21% участников исследования назвал Робин Гуда, а 11% мечтают о фее-крестной из "Золушки".

Обстановку на работе 18% сравнили со сказкой "Алиса в Стране чудес" Льюиса Кэрролла. У 17% возникли ассоциации с комедией "Горе от ума" Александра Грибоедова. 12% назвали "Войну и мир" Льва Толстого, 11% — повесть "Трое в лодке, не считая собаки" Джерома К. Джерома, 10% — "12 стульев" Ильфа и Петрова, 9% — "Сказ про Федота-стрельца" Леонида Филатова.

По 7% респондентов считают, что у них на работе атмосфера примерно как в романе "Ярмарка тщеславия" Уильяма Теккерея и "Дьявол носит Prada" Лорен Вайсбергер. Еще 6% назвали роман "Крестный отец" Марио Пьюзо, 5% — "Бойцовский клуб" Чака Паланика, сообщает ТАСС.

Ранее в ходе опроса 22% россиян рассказали, что им лучше всего работается зимой. Весной и осенью чувствуют прилив рабочей энергии по 15% респондентов. Лето — наименее продуктивный сезон, его назвали лишь 13%.

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