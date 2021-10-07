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Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

09:10
  • четверг
  • 07 октября 2021

Российскому лидеры исполнилось 69 лет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление с днем рождения российскому лидеру Владимиру Путину, передает пресс-служба главы белорусского государства.
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"С вашей созидательной государственной деятельностью и беззаветным служением Отечеству неразрывно связаны защита национальных интересов, укрепление и повышение потенциала, роли и влияния России на международной арене, создание условий для поступательного роста экономики и благосостояния российских граждан", - отметил в поздравлении Лукашенко (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что Путин уделяет большое внимание белорусско-российским интеграционным процессам.

Коллеге Лукашенко пожелал бодрости духа, крепкого здоровья и претворения в жизнь всех планов.

7 октября Путину исполнилось 69 лет. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в свой день рождения президент будет работать, но вечером "как-то с родными и близкими обязательно отметит, так бывает чаще всего".

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