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Гинцбург анонсировал испытания единой вакцины от COVID и гриппа

09:33
  • четверг
  • 07 октября 2021

Известна дата начала исследований

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что учреждение планирует начать клинические испытания единой вакцины от коронавируса и гриппа.
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Как уточнил специалист, технологическая платформа для этого уже создана.

"Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту - совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и, соответственно, S-белков коронавируса", - цитирует Гинцбурга газета "Известия".

Он добавил, что начало клинических испытаний запланировано на конец 2022 года.

В основе будущего препарата лежит гибридная вакцина против ротавирусов. Параллельно идет разработка препарата против различных вариантов коронавируса.

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