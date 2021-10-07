Гинцбург анонсировал испытания единой вакцины от COVID и гриппа

Известна дата начала исследований

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что учреждение планирует начать клинические испытания единой вакцины от коронавируса и гриппа.

Как уточнил специалист, технологическая платформа для этого уже создана.

"Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту - совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и, соответственно, S-белков коронавируса", - цитирует Гинцбурга газета "Известия".

Он добавил, что начало клинических испытаний запланировано на конец 2022 года.

В основе будущего препарата лежит гибридная вакцина против ротавирусов. Параллельно идет разработка препарата против различных вариантов коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram