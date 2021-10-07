Сергунина: туристический сервис Russpass запустил мобильное приложение

Сайт сервиса прошел модернизацию

Цифровой туристический сервис Russpass модернизировал сайт и запустил мобильное приложение для iOS и Android. Об этом в четверг, 7 октября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Благодаря обновлениям пользователям станет проще находить информацию о достопримечательностях, экскурсиях и турах, а также подбирать для своих путешествий по России самые интересные маршруты.

На сайте улучшили интерфейс и сделали навигацию более удобной. Наряду с этим обновили разделы, добавили новые полезные опции и увеличили количество фильтров для поиска актуальных туристических предложений. Портал адаптирован под мобильные устройства.

Бесплатное мобильное приложение Russpass для iOS и Android можно скачать на смартфон. В нем тот же функционал и набор опций, что и на сайте сервиса. Информация доступна на трех языках: русском, английском и испанском. В приложении представлены четыре категории: "Главная", "Сервисы", "Избранное" и "Профиль". В меню есть иконки для перехода на интерактивную карту и поиск.

В категории "Профиль" есть возможность авторизоваться и войти в свой личный кабинет. В будущем там будут отображаться приобретенные на Russpass билеты в музеи и выставочные залы, а также бронь столиков в ресторанах. Благодаря гаджету их удобнее всего предъявлять при прохождении контроля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В августе Москва и Нижний Новгород запустили совместный туристический онлайн-проект на базе туристического сервиса Russpass. Он дает путешественникам возможность найти интересные маршруты, событийный календарь, специальные предложения от отелей, информацию о ресторанах.

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