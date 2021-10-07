ДТП с семью авто произошло на МКАД

Водителям советуют выбирать пути объезда

На внутренней стороне 37-го километра МКАД столкнулись семь автомобилей, сообщил в Telegram столичный Дептранс.

"На внутренней стороне 37-го километра МКАД (перед пересечением с улицей Павла Фитина) столкнулись семь автомобилей", - сказано в сообщении.

На месте аварии работают оперативные службы. Данных о пострадавших нет.

Водителям советуют выбирать пути объезда - движение свободно по двум полосам из пяти.

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