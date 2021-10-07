ДТП с семью авто произошло на МКАД

Водителям советуют выбирать пути объезда
На внутренней стороне 37-го километра МКАД столкнулись семь автомобилей, сообщил в Telegram столичный Дептранс.
"На внутренней стороне 37-го километра МКАД (перед пересечением с улицей Павла Фитина) столкнулись семь автомобилей", - сказано в сообщении.
На месте аварии работают оперативные службы. Данных о пострадавших нет.
Водителям советуют выбирать пути объезда - движение свободно по двум полосам из пяти.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: