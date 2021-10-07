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Цены на газ в Европе пошли вниз при открытии биржевых торгов

10:03
  • четверг
  • 07 октября 2021

Котировки снижались почти на 15%

Ноябрьские фьючерсы на газ при открытии торгов на бирже ICE в четверг, 7 октября, продемонстрировали снижение.
Путин: предложение по газу на бирже можно поднять

Котировки снижались почти на 15% относительно уровня закрытия предыдущего дня — 1287 долларов за тысячу кубометров.

Фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах стоил 1249 долларов за тысячу кубометров, затем цена поднялась выше 1365 долларов, однако вновь стала снижаться — до 1100 долларов, свидетельствуют данные на сайте биржи ICE.

В Великобритании ранее отметили, что цены на газ на мировом рынке стали заметно снижаться после заявлений президента России Владимира Путина относительно готовности Москвы помочь стабилизировать растущие мировые цены на энергоносители.

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