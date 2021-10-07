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Россияне назвали любимые автомобили на "механике"

10:02
  • четверг
  • 07 октября 2021

Среди лидеров - Lada и Renault

Как следует из исследования специалистов "Сберавто", на которое ссылается РИА "Новости", лидерами продаж в России в этом году среди автомобилей с механической коробкой передач стали Lada Granta и Lada Vesta - 10% от общего числа сделок.
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"Далее расположились автомобили Renault Logan, Chevrolet Niva и Lacetti и Ford Focus", - добавили аналитики.

Уточняется, что Lada на "механике" чаще всего покупали жители Воронежа, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Средний чек составил 300 тысяч рублей.

Renault с механической коробкой передач покупали в Москве и Санкт-Петербурге (в среднем - 530 тысяч рублей), Chevrolet - в Москве и Екатеринбурге (318 тысяч рублей).

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