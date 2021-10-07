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Против портала TUT.BY завели дело о разжигании вражды

10:19
  • четверг
  • 07 октября 2021

В августе ресурс признали экстремистским

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении сотрудников портала TUT.BY.
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Их подозревают в разжигании национальной, религиозной или иной социальной вражды или розни.

Статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы, передает ТАСС.

В мае 2021 года в отношении сотрудников портала было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В августе 2021 TUT.BY признали экстремистским за публикацию запрещенной законодательством информации, уточняет "Интерфакс". 

TUT.BY (принадлежит ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА") - популярный в Белоруссии новостной портал. С 2000 по 2019 годы работал без статуса СМИ. В декабре 2020 года суд в Минске лишил портал TUT.BY статуса СМИ.

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