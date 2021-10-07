Cистему QR-кодов введут в Курске

Такое решение принято с учетом эпидемиологической ситуации

В Курске в связи с эпидемиологической обстановкой с 11 октября будет введена система QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом в четверг, 7 октября, рассказали в администрации Курской области.

Предполагается, что в дальнейшем эта мера позволит увеличить заполняемость театров, кинозалов, концертных площадок, организаций общепита и других учреждений.

Наряду с этим в Курске усилят работу по дезинфекции общественного транспорта и мест общего пользования в многоквартирных жилых домах. Также ужесточат контроль за масочным режимом и соблюдением самоизоляции амбулаторными больными и контактными, сообщается на официальном сайте областной администрации.

В общественных местах в Калининградской области появятся зоны, свободные от коронавируса (COVID-free), рассказал глава региона Антон Алиханов. К принятию соответствующего решения привела напряженная эпидемиологическая ситуация и рост числа заболевших, а также необходимость нарастить темпы вакцинации населения.

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