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В России появилась новая категория земель

10:28
  • четверг
  • 07 октября 2021

В силу приказ вступает 8 октября

Росреестр ввел новый вид разрешенного использования земель - "под виноградарство", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В силу приказ вступает 8 октября.

"Внесение изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных участков поможет сохранить в регионах площади для выращивания винодельческого сырья", - отметил глава Росреестра Олег Скуфинский.

Уточняется, что на территории под виноградарство нельзя будет вести строительные работы. Кроме того, запрещено использование земли под выращивание других сельхозкультур.

Как уточнили в пресс-службе, документ направлен в том числе на создание условий для повышения качества винограда и вин.

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