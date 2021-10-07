В Дагестане из-за непогоды пострадал памятник архитектуры

Нехарактерные для региона ливни не прекращались в течение нескольких недель

С последствиями мощных ливней борются в Дагестане. Сильные дожди не прекращаются уже несколько дней подряд. Под водой - улицы Махачкалы. В республике размыты дороги. Без транспортного сообщения и электроснабжения оказались жители пяти населённых пунктов. Пострадал и знаменитый памятник архитектуры.

Печальное продолжение получила история знаменитой Гунибской крепости в Дагестане. Во второй половине XIX века в ходе сорокасемилетней Кавказской войны её возводили русские солдаты после пленения имама Шамиля. Обрушение памятника архитектуры, по мнению специалистов, могло произойти из-за проседания под основанием стены размокшей почвы. Нехарактерные для этой части Северного Кавказа ливни не прекращались в течение нескольких недель и наводнили всё: от горных деревень и сел до крупных городов.

Не выдержав натиска воды, столица региона Махачкала практически превратилась в Венецию. Передвигаться по некоторым улицам автомобилям и пешеходам приходится вброд. Стихийную переправу для пешеходов организовали коммунальщики.

Восстановительные работы в городе ведут круглосуточно. С помощью спецтехники рабочие освобождают подтопленные участки. Сотрудники МЧС буксируют заглохшие машины. А в горных районах дожди спровоцировали сели и камнепады. Автомобильное сообщение прервано с десятком населенных пунктов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дожди не прекратятся. Регион готовится к новому удару стихии.

Татьяна Сидорова. "ТВ Центр".

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