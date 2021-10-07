В регионах ввели новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

В Архангельской и Курской областях вводят систему QR-кодов

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России выявили 27 тысяч 550 новых случаев коронавируса. Из больниц выписаны 20 тысяч 330 человек. Чтобы сдержать распространение инфекции, в российских регионах объявляют новые ограничения. В Архангельской и Курской областях вводят систему QR-кодов. В Вологодской - обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.

Власти заявляют, что тотальный локдаун, как это было весной прошлого года, вводить не будут. Но регионы имеют право самостоятельно принимать ограничительные меры в зависимости от эпидемической ситуации на местах.

В Нижнем Новгороде к обучению онлайн возвращаются студенты. В Архангельской области и Краснодарском крае посетить кафе и торговые центры можно только с QR-кодом о вакцинации или наличии антител после болезни. Въехать в Оренбургскую область получится, только сдав тест на ковид. А в Калининградской самоизоляцию должны соблюдать все пожилые граждане региона, если не сделали прививки.

В Свердловской области с 1 октября вакцинация стала обязательной для работников сферы услуг и чиновников.

"Сформировались коллективы детские, люди вернулись из отпусков, у нас сейчас все предпосылки, чтобы ситуация развивалась по неблагополучному сценарию. Мы фиксируем, что нарастает тяжесть течения заболевания, все больше людей оказываются, к сожалению, в реанимации на аппаратах ИВЛ", - сказал Дмитрий Козловских, руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан вводят в Волгоградской и Воронежской областях. Кроме того, медики напоминают: наличие антител ограничено по времени. Поэтому прививаться уже пора тем, кто переболел давно.

В поликлиниках Самары готовы сделать инъекцию любому жителю России.

"Листов ожидания у нас нет, вакцины всегда достаточно. Любой человек, проходя мимо, приехав из других регионов, могут прийти и привиться", - заявила Светлана Сельценкова, заведующая терапевтическим отделением самарской городской поликлиники №3.

По всей стране уже идет ревакцинация. Сделать повторную прививку медики особенно настоятельно рекомендуют тем, кто старше 60 лет.

В Мордовском поселке Торбеево более половины пациентов ковидного госпиталя - пожилые люди. Но возможность не оказаться на больничной койке есть у каждого.

"По своему ковидному госпиталю смотрю. Привитые – это единичные случаи. И то, они заболели знаете когда - или они попали в 21 день, то есть у них еще не выработались антитела, или после второй вакцинации тоже недостаточно времени прошло, или привились где-то в январе-феврале. То есть, наверное, антитела уже закончились и есть необходимость ревакцинироваться", - сказала Айсылу Сёмочкина, главный врач торбеевской центральной районной больницы.

Вакцинироваться нужно всем, у кого нет медотвода. Тем более что наши препараты доказали свою безопасность и эффективность, в том числе за пределами России. Накануне уже 16-я страна - Объединённые Арабские Эмираты - одобрила использование "Спутника Лайт".

Алексей Платонов, Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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