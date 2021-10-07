В "Сколково" открылся Форум электронной коммерции и ритейла

Это одно из крупнейших мероприятий в области интернет-торговли

Международный форум электронной коммерции и ритейла открылся в технопарке "Сколково" в Москве. Это одно из крупнейших мероприятий в области интернет-торговли.

Приглашены спикеры из России и других стран - ведущие эксперты, представители власти, руководители крупных компаний, специалисты IT-отрасли. Среди основных тем - взаимодействие государства и бизнеса, развитие онлайн площадок для продажи товаров и услуг. Всего за два дня участников ждут десятки мероприятий и мастер-классов. А на выставке технологий электронной торговли посетители познакомятся с инновационными разработками и решениями в этой сфере.

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