Российские военные помогли потушить крупный пожар в сирийской Латакии

За помощью к летчикам обратились экстренные службы САР

Российские военные помогли потушить крупный пожар в сирийской провинции Латакия. За помощью к нашим летчикам обратились экстренные службы республики.

Справиться самостоятельно местные спасатели не смогли: очаг возгорания находился в труднодоступном горном районе. Огонь уже приближался к водозабору, который обеспечивает сразу несколько населенных пунктов. На задачу оперативно вылетел экипаж с авиабазы Хмеймим. Задействовали вертолет Ми-8 в специальной модификации. В общей сложности сбросили 35 тонн воды.

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