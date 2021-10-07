Цены на газ в Европе рухнули

Это произошло после резкого взлета накануне

Этим утром цена на газ в Европе рухнула ниже тысячи долларов за кубический метр после резкого взлёта накануне. Он всерьёз напугал инвесторов и заставил заговорить об углублении энергетического кризиса. Исправить ситуацию помогли заявления Владимира Путина о готовности России нарастить поставки и помочь ЕС справиться с ажиотажем.

Заявления Владимира Путина произвели ошеломляющий эффект на европейский энергорынок. Этим утром торги открылись заметным снижением. На первых полосах зарубежных СМИ - материалы о долгожданном падении цен. Главный лейтмотив - российский президент успокоил инвесторов.

"Изменение цен на газ подчеркнуло волатильность рынка и нервозность инвесторов по поводу низких запасов газа в Европе. Когда обещания Путина помогают успокоить бурю на биржах, обрушившуюся на финансовые рынки, становится ясно, что игроки отчаянно ждут хороших новостей", - пишет BBC.

Панические настроения и хаос весь день царили на торгах накануне. Цены на газ пробили рекордную отметку - почти в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров. Тарифы росли уже несколько месяцев из-за оживления экономики после отмены антиковидных ограничений, повышенного спроса на энергоносители, проблем с возобновляемыми источниками. Сыграла роль несбалансированная политика ЕС в газовой сфере - например, отказ от долгосрочных контрактов в пользу игры на биржах.

Чтобы помочь зарубежным партнёрам, Россия готова увеличить предложение. Дополнительные объёмы выставят на электронных торгах в Санкт-Петербурге.

"Если это собьет ажиотажный спрос, то можно это сделать. Только не в ущерб себе, конечно. Имею в виду, что идет закачка в ПХГ для прохождения осеннего максимума в нашей стране, в России. Но, в целом, биржевая торговля, мы всегда их убеждали в том, газом, она не очень эффективна, потому что несет в себе много рисков. Потому что это же не часы, трусы и галстуки, не машины И это даже не нефть", - заявил Путин.

После этих слов котировки резко пошли вниз. Цена на газ рухнула на 35 процентов. Просела и стоимость нефти - хотя в последнее время тарифы на этот источник энергии тоже демонстрировали устойчивый рост. Эксперты заявляют: введение в эксплуатацию "Северного потока - 2" ещё больше стабилизирует рынок. ЕС будет получать топливо без перебоев и по более привлекательной цене. Но эта перспектива крайне раздражает и пугает Украину, которая всеми силами пытается сохранить максимальные объёмы транзита.

Владимир Зеленский использует любую возможность для спекуляций на эту тему - даже мероприятия в память о жертвах Бабьего Яра. От президента Германии Франка Вальтер-Штайнмайера, который прибыл в Киев, Зеленский потребовал гарантий энергобезопасности. Ответа не дождался - по крайней мере, в публичном пространстве. Тем более что европейцы хорошо понимают: говорить о полной стабилизации на газовом рынке рано. Впереди - холодная зима, а запасы топлива в подземных хранилищах минимальны. Аналитики не исключают дальнейшего роста цен на энергоноситель - вплоть до трёх тысяч долларов за тысячу кубометров. Стоит ли политизировать тему "Северного потока" и бороться с ним в ущерб себе - вопрос риторический.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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