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"Убирайся, сонный Джо": в США на антиправительственный митинг вышли тысячи человек

11:42
  • четверг
  • 07 октября 2021

Люди выкрикивали оскорбления в адрес президента США Джо Байдена

О необходимости срочно повысить лимит госдолга США в очередной раз заявил Джо Байден на встрече с представителями крупных банков и компаний. Ранее американский лидер уже говорил об этом конгрессменам и даже угрожал дефолтом, но против такого решения выступают республиканцы.

При этом рейтинг президента США упал до рекордно низкого уровня. Недовольны президентом больше половины опрошенных американцев. Не поддерживают его даже те, кто ещё недавно за него голосовал. Люди выходят на акции протеста. Так, совсем не радушный прием устроили Байдену в штате Мичиган. Тысячи человек встречали его кортеж во время визита в Хауэлл. Выкрикивали оскорбления и держали плакаты с надписями "Убирайся, сонный Джо" и "Трамп победил". Вереница протестующих растянулась по обочине на несколько километров. Официально выборы в штате выиграл Байден, но его противники уверены - результаты подтасовали.

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