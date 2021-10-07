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Путин собирается принять участие в Петербургском культурном форуме

10:39
  • четверг
  • 07 октября 2021

Мероприятие пройдет с 11 по 13 ноября

Советник президента России Владимир Толстой ответил на вопрос, когда состоится следующая встреча Владимира Путина с деятелями культуры и искусства.
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"Возможно, это состоится в рамках Санкт-Петербургского культурного форума. Пока форматы оговариваются, и еще трудно говорить о том, что это точно состоится. Но в любом случае он предполагает принять участие в работе форума, как минимум выступить с приветствием перед участниками, посетить ряд объектов", - цитирует ответ советника ТАСС.

Организаторами IX Санкт-Петербургского международного культурного форума выступают правительство России, Министерство культуры и правительство Петербурга. Форум пройдет с 11 по 13 ноября.

Ежегодно в мероприятии принимают участие тысячи экспертов в области культуры со всего мира. Это в том числе звезды театра и балета, музыканты, режиссеры, общественные деятели.

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