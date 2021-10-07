Глава Центра Гамалеи назвал условие более редкой ревакцинации

В настоящее время рекомендуется ревакцинироваться раз в полгода

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в будущем, возможно, придется проходить ревакцинацию от коронавирусной инфекции реже одного раза в полгода.

Эксперт уточнил, что частота ревакцинации, рекомендованная в настоящее время, связана с распространением штамма "дельта". По мнению ученого, с ним "человечество осталось навсегда".

Однако возможно образование клеток памяти в крови привитых и повышение уровня иммунизации среди всего населения. В таком случае ревакцинироваться потребуется реже одного раза в полгода, допускает Гинцбург.

При этом глава Центра Гамалеи подчеркнул, что не поддерживает заявление Всемирной организации здравоохранения о ненужности ревакцинации. Эксперт пояснил, что заявление ВОЗ продиктовано не соображениями защищенности при ревакцинации, а необходимостью направить вакцину в страны, где население не получило еще и первой дозы.

В данном случае речь идет не о научных, а исключительно экономических и социальных соображениях, заявил Гинцбург в интервью "Известиям".

Александр Гинцбург также сообщил, что Центр Гамалеи планирует начать клинические испытания единой вакцины от коронавируса и гриппа. Технологическая платформа для этого уже создана. Начало клинических испытаний запланировано на конец 2022 года.

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