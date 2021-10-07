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В неуязвимую перед коронавирусом Северную Корею начали поставлять лекарства

10:54
  • четверг
  • 07 октября 2021

в КНДР до сих не выявлено ни одного случая ковида

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала поставки медикаментов от коронавируса в КНДР, где с начала пандемии не выявлен ни одного случая заболевания.

Ввоз лекарств осуществляется через китайский порт Далянь, передает "Интерфакс". Какая именно медпомощь направляется в КНДР, не уточняется.

Ранее власти КНДР заявили, что в стране нет коронавируса. Последний отчет ВОЗ подтвердил ту информацию. Однако стоит учесть, что протестированы были всего 40 тысяч человек из почти 26 миллионов проживающих в стране.

Границы Северной Кореи закрыты с января 2020 года из-за риска завоза коронавируса.

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