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Москвичей предупредили о превышении эпидпорога по гриппу среди взрослых

11:11
  • четверг
  • 07 октября 2021

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует пройти вакцинацию от гриппа

Эпидемиологические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве превышены среди взрослого населения. Об этом в четверг, 7 октября, рассказали в столичном управлении Роспотребнадзора.
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В ведомстве уточнили, что показатели у взрослых превышают нормативные значения уже на протяжении 15 недель.

При этом в других возрастных группах и по всем группам населения в целом заболеваемость остается ниже эпидпорогов: среди совокупного населения — на 44,8%, среди детей 0-2 года — на 81,2%, среди детей 3–6 лет — на 83,4%, среди детей 7–14 лет — на 81,4%.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в 2020 году активность гриппа была низкая, поэтому иммунная прослойка не укрепилась, как обычно в годы интенсивной циркуляции. Кроме того, в рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменились два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали.

Пройти вакцинацию от гриппа ведомство рекомендует именно сейчас, до начала подъема заболеваемости среди совокупного населения, особенно у детей.

В Москве продолжается массовая бесплатная вакцинация от COVID-19. На базе поликлиник можно сделать прививку по предварительной записи, а в популярных общественных местах, где работают выездные бригады медиков, принимают без записи.

Беременных вакцинируют в поликлиниках. Дети и подростки тоже могут привиться в поликлиниках или в образовательных учреждениях — детских садах, школах и колледжах, сообщается на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что учреждение планирует начать клинические испытания единой вакцины от коронавируса и гриппа. Технологическая платформа для этого уже создана. Начало клинических испытаний запланировано на конец 2022 года.

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